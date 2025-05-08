НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве

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Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Национальная Медиа Группа (НМГ) и Медиакорпорация Китая (China Media Group) займутся совместным производством новостей, документальных фильмов и тематического контента. Соглашение о сотрудничестве было заключено сегодня, 8 мая, в ходе визита китайской делегации в РФ на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Сотрудничество предполагает обмен и создание контента, а также взаимодействие в сфере технологий и профессиональный обмен опытом. Это направлено на развитие культурных связей и укрепление дружбы между Москвой и Пекином.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова назвала это событие важным шагом для холдинга.

«Китай — давний, стратегически важный партнер для НМГ. Контент нашего производства уже пользуется успехом в Китае: мультсериал „Три кота“ набрал в Китае несколько миллиардов просмотров, в числе последних успешных продаж в Китай — художественный фильм „Лед — 3“. В этом году в России состоялась успешная премьера приключенческого детективного блокбастера „Красный шелк“, произведенного совместно с китайскими партнерами, получено удостоверение национального китайского фильма и прокатное удостоверение, надеемся на широкий прокат в Китае», — отметила Светлана Баланова.

Она добавила, что НМГ продолжит создавать контент, который будет интересен аудитории в обеих странах. Сотрудничество с ведущей медиакомпанией Китая откроет новые горизонты для передачи актуальной информации широкой аудитории. Это сотрудничество поможет сформировать новые стандарты в мировой медиаотрасли.

Подписание соглашения между медиахолдингами откроет новую страницу в отношениях между Россией и Китаем. Оно укрепит культурные и деловые связи между двумя странами, выразила уверенность Светлана Баланова.