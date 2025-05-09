Не бойтесь мечтать: прогноз Таро на неделю с 12 по 18 мая

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Таролог Карина Борисова рассказал, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовил общий прогноз с 12 по 18 мая 2025 года.

Основная энергия недели (Карта Таро — Двойка Пентаклей)

5-tv.ru

Спокойные и особо ничем не примечательные дни нас ждут впереди. Возможно, стоит быть готовым, что придется быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Особо близко к сердцу лучше события не воспринимать, чтобы не углубляться в ненужные сильные внутренние переживания. У кого-то всю неделю будет колебаться настроение, лучше попытаться избегать эмоциональных встрясок.

Двойка Пентаклей намекает, что в последнее время накопились разные проблемы, и пришло время с ними разобраться, чтобы активно продолжить развитие и путь вперед. Вскоре может улучшиться материальное положение, а также реальность наполнится интересными событиями. Но для этого нужно быть гибким и готовым ко всему.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

Все, что касается денег пойдет совершенно не так, как Вами было задумано и запланировано. Слишком рисковать тоже не нужно, особенно стоит постараться воздержаться от азартных игр. Постарайтесь потратить заработанные средства разумно, иначе неделя может стать крахом будущего капитала.

Тем, кто не будет впустую тратить денежные средства, начнут приходить солидные суммы. Однако ваш негативный настрой по поводу финансов может чувствоваться Вселенной — не надо жаловаться, что денег вечно мало. Возможно, это вы нерационально их расходуете.

Желательно отложить материальные дела на другое время, а заняться душевными вопросами. Если сейчас вложить деньги во что-то, то можно получить убытки. Крупные покупки также пока не рекомендуются, так как они вас только разочаруют.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Семерка Мечей, Десятка Жезлов, Девятка Кубков)

5-tv.ru

В вашей любви есть ряд недосказанностей, которые вот-вот начнут вылезать наружу. Там один что-то недосказал, тут другой что-то скрыл, и в итоге все превращается в искреннюю ложь. И это вранье начнет плохо сказываться на дальнейших отношениях. Кто-то из партнеров может создавать ложный идеальный образ и казаться тем, кем на самом деле не является.

Вступать в ссоры и распри сейчас строго запрещено, с проблемами в отношениях на этой неделе лучше активно не разбираться. Из-за постоянной лжи чувства начнут ослабевать, а страсть будет постепенно скатываться к бытовым вещам. Без должной заботы и ощущения влюбленности союз не сможет долго существовать.

Деньгами и влиянием невозможно заставить любить. За основу в союзе старайтесь брать честность, открытость и искренность. Да, это сложный путь, но только он ведет к формированию долгой и счастливой семейной жизни. Ранее комфортные отношения могут превратиться в кошмар по причине обоюдного лицемерия.

Прогноз сферы здоровья (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

5-tv.ru

Этот младший аркан является символом улучшения состояния здоровья. В частности, наконец наступило время оставить позади проблемы с давлением и кровообращением. Постепенно начнут налаживаться состояние крови и других анализов. Вы сможете наконец почувствовать прилив энергии и получить хорошие новости от врачей. Возможно, впереди успешная и качественная операция.

Совет на неделю (Карты Таро — Луна, Паж Кубков)

5-tv.ru

Вы боитесь мечтать и находиться в своих собственных грезах. Постоянный точный расчет и логические рассуждения не дают вам почувствовать себя счастливыми. Не нужно думать, что лишь холодный рациональный ум имеет плюсы. Если вы будете дальше ограничивать себя в желаниях, то потеряете цели и мотивацию двигаться дальше.

Также ваше подсознание пытается вам подсказать, что у вас много неоправданных страхов, которые живут в вашей голове. Будьте смелее и не бойтесь совершать ошибки. В будущем вас ожидают приятные известия, которые затронут домашнюю сферу жизни. Прислушивайтесь к близким, именно они могут принести вам благоприятную информацию.

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