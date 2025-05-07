Триумф юных хоккеистов из России на World Selects Invitational: как это было

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Российские спортсмены стали лидерами международного соревнования, продемонстрировав, что отечественная школа подготовки остается одной из сильнейших в мире.

Триумфом детского российского хоккея закончился международный турнир в Италии. Наши юные спортсмены заняли весь пьедестал. Воспитанники «Динамо», «Авангарда» и сборной «Золотого кольца» мастерски обыграли сильные команды из Северной Америки и Канады. Как талантливые хоккеисты испугали противников во время матчей, расскажет корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Итальянский Больцано. Юные хоккеисты «Динамо» готовятся к матчу с канадцами. Впервые за долгое время на европейской арене развевается наш флаг и звучит гимн России. Преемники Третьяка и Харламова уверенно прошли групповой этап. Они катком проехались по итальянцам и даже хваленым североамериканцам, которые как будто испугались наших хоккеистов.

«Первый матч мы играли со сборной Северной Америки, одержали победу со счетом 4-0. Была закрытая игра с их стороны. Видно, что, исходя из результатов чемпионата, они нас чуть-чуть испугались», — сообщил главный тренер «Динамо» Илья Волков.

Наши ребята снова заставили говорить весь мир о русской школе хоккея. Чего только стоит только этот буллит, выполненный в стиле главной звезды взрослого московского «Динамо» Никиты Гусева.

«Я могу сказать, что все команды были очень хорошими. Мне понравились, как играли канадцы и американцы, очень хорошо играют шведы. Я знал, что Европа всегда отличается своим хорошим хоккеем», — рассказал игрок из «Динамо» Богдан Гусев.

На международном турнире в Италии выступали сразу три наших команды — помимо «Динамо», это был еще московский «Авангард» и сборная «Золотого кольца», в которую вошли многие талантливые ребята из Москвы и Санкт-Петербурга. Весь пьедестал почета в итоге остался за россиянами.

«Наверное, о каких-то новых Малкиных, Овечкиных говорить немножко рано, ну и выделять там профессионалов не будем. Но уже там, наверное, через два-три года кого-то из этих ребят будут отмечать как будущую звезду российского хоккея. Наверняка, про кого-то еще из них мы услышим обязательно», — добавил обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Павел Климовицкий.

«Самое главное здесь, наверное, это то, что наш хоккей, во-первых, показал, что он не просто жив, а что в нем огромное количество молодых талантов, а этот турнир действительно открывает таланты. Что очень важно, что именно среди самых молодых хоккеистов, которые принимают участие в этом турнире, такое количество российских клубов среди призеров», — отметил хоккейный комментатор Александр Кузмак.

Впереди у этих ребят, многим из которых не больше 13 лет, огромное будущее — юниорские сборные России и, конечно, главная сборная страны. Чтобы всего этого добиться, придется работать в два раза усерднее. Так что условным канадцам скоро станет в два раза страшнее.