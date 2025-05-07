Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Председатель Совета Федерации отметила, что визит на мероприятия 9 Мая говорит о зрелости политиков и их умении отстаивать суверенитет вне зависимости от давления со стороны Запада.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью «Известиям» заявила, что визит высоких гостей в Москву — однозначное признание решающего вклада именно советского народа в Победу над нацизмом.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, становится показателем зрелости национальных лидеров, способных отстаивать свой суверенитет и не поддаваться давлению коллективного Запада.

«Те, кто принял приглашение, — опытные, состоявшиеся, умные политики, способные адекватно оценивать реальность и понимающие, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами с запасом, чтобы гарантировать безопасность на параде и предотвратить любые провокации. В этом смысле определяющим для них фактором является доверие к России и уважение к нашему президенту», — заявила она.

Матвиенко прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского с откровенными угрозами лидерам, решившим участвовать в Параде. По ее словам, это лишь очередное подтверждение того, что «нацистская хунта» готова на любые провокации. И не настроена на мирные соглашения или исполнение договоренностей по прекращению огня, что выгодно Европейскому союзу, который живет в парадигме воинствующего милитаризма.