Президент Монголии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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В рамках визита запланирована его встреча с Владимиром Путиным, а также присутствие на параде на Красной площади.

В Москву на празднование 80-летия Победы прилетел президент Монголии. В рамках этого визита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Также известно, что Хурэлсух будет на торжественной церемонии празднования Дня Победы вместе с другими главами государств на Красной площади. В параде примут участие в том числе и военнослужащие Вооруженных сил Монголии.