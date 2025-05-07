«Красный шелк» в Китае: историк назвал символичным планируемый показ фильма в КНР

Фото, видео: пресс-служба Рен тв; 5-tv.ru

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Картина выйдет в широкий прокат в Поднебесной уже в сентябре.

Показ фильма «Красный шелк» в годовщину победы Китая над милитаристской Японией является очень символичным событием. Об этом историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

По словам историка, то, что этот фильм получил разрешение на прокат в Китае, стране с жестким государственным контролем в сфере кинопроката, свидетельствует о взаимных интересах обеих стран. Он подчеркнул, что это не только проявление интереса России к Китаю, но и свидетельство того, что Пекин доверяет Москве, что говорит о двусторонней глубине взаимодействия.

Макушин добавил, что у России и Китая существует множество возможных тем для совместных культурных проектов, например, помощь китайцев во время Великой Отечественной войны.

«Оба наших народа подверглись агрессии, оба наших народа подвергаются агрессивным действиям того, что мы называем „коллективный Запад“ до сих пор. Наши страны прошли очень долгий исторический путь, выстроили систему отношений», — отметил историк.

Макушин отдельно отметил, что Россия полна уважения к Китаю и его жителям, потому всегда передает в своих проектах местное население с максимальной достоверностью, без стереотипов и карикатур.

Начало показов совместного российско-китайского фильма «Красный шелк» в КНР запланировано на сентябрь 2025 года во время визита президента России Владимира Путина. Проект был создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в состав холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что НМГ увеличила объем продаж в Китай в пять раз за последние несколько лет.