ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Задержанные намеревались устроить взрыв у монумента во время митинга.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех выходцев из Украины, которые по заданию спецслужб киевского режима собирались устроить взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника „Танк Т-34“, установленного в г. Каховка в честь воинов освободителей Советской Армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса задержанные рассказали, что осенью 2024 года они были завербованы украинскими спецслужбами через социальную сеть. Их задачей было получение данных о дислокации подразделений российской армии в Херсонской области.

Также задержанные пытались организовать подрыв автомобиля с военнослужащими российской армии и планировали совершить покушение на сотрудника администрации Голопристанского муниципального округа с использованием взрывчатых веществ.

У задержанных были обнаружены четыре самодельных взрывных устройства, которые были замаскированы под фрагменты конструкции танка и металлические банки. Эти устройства были оборудованы GSM-модулями с SIM-картами, что позволяло активировать их на расстоянии. Также у задержанных были изъяты четыре электродетонатора и три ручные гранаты.