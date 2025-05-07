Райдер со вкусом: что запросила Юлия Паршута для концерта на 9 Мая в Екатеринбурге

Певица Юлия Паршута озвучила условия участия в концерте к 9 Мая в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Певица требует автомобиль бизнес-класса, люксовый номер, усиленную охрану и отдельное меню для команды.

На праздничном концерте в Екатеринбурге на 9 Мая хедлайнером станет Юлия Паршута — и ее райдер уже вызвал волну обсуждений. Певица, ранее выступавшая в группе «Инь-Ян», запросила усиленную охрану, роскошный номер, капучино по звонку и отдельное питание для команды, сообщает URA.RU.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Паршута готова выйти на сцену с 45-минутной программой за два миллиона рублей. Для перелетов артистке нужен бизнес-класс, предпочтительно на рейсах «Аэрофлота». Если между рейсами длинная пересадка или задержка, команда размещается в отеле не ниже четырех звезд.

Передвигаться по городу Юлия предпочитает на авто представительского класса — Mercedes S, BMW 7 или Audi A8. Внутри должны быть вода, салфетки и зонт. Общение с водителем — только по делу.

Проживать звезда планирует в пятизвездочном отеле в номере делюкс или люкс с огромной кроватью. Среди обязательных условий: шторы, не пропускающие свет, душевая кабина, новый коврик для йоги без запаха, увлажнитель воздуха и раствор для промывания носа. А также зеркало в полный рост, ягоды, сезонные фрукты и врач-фониатр по запросу.

Гримерка должна быть светлой и теплой, с антисептическими салфетками, бумагой, маркером, хлопковыми тапочками и ковриком для переодевания. В меню — фрукты, ягоды, лимон, шоколад, безлактозный сыр и нарезки. Из напитков — чай трех видов, вода и кофе на заказ.

Команда Паршуты получит свою гримерку с напитками, нарезками, шоколадными батончиками и бутылками хорошего вина и итальянского просекко.

За безопасность артистки отвечают два личных телохранителя. Остальные охраняют сцену, гримерку, служебные зоны и звукорежиссерский пульт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлию Паршуту ограбили во время новогодних праздников.