ФСБ выявила до 150 украинских колл-центров, которые действуют против россиян

ЦОС ФСБ: на Украине до 150 колл-центров действуют против россиян

Фото: © РИА Новости

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Значительная часть их «доходов» идет на финансирование ВСУ.

На Украине функционирует от 120 до 150 колл-центров, которые занимаются мошенничеством, направленным против граждан России. Преступная деятельность осуществляется с помощью инфраструктуры стран ЕС, а «доходы» от нее идут на финансирование ВСУ и националистических вооруженных формирований. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 колл-центров. Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) указанных и других городов Украины, а также отдельных стран ЕС», — сказано в сообщении.

Мошенники привлекают пособников на территории РФ, размещая объявления на специализированных интернет-ресурсах. Платят посуточно, с использованием криптовалюты.

Завербованные пособники ищут жилой многоквартирный дом, на первых этажах которого действуют организации и компании, предлагающие услуги населению посредством автоматизированных телефонных станций. Задача исполнителя — арендовать на верхних этажах квартиру сроком до двух недель.

Следующий этап — приобретение большого количества сим-карт российской зоны нумерации, зарегистрированных на подставные данные. Их размещают на съемных квартирах и подключают к анонимным интернет-провайдерам сим-боксов.

«В ряде случаев зафиксирована установка нелегального оборудования в арендованном и в перемещающемся между регионами автотранспорте», — уточнили в ведомстве.

ФСБ России напоминает гражданам, что участие в данной деятельности — пособничество. Оно несет за собой уголовную ответственность по тяжким и особо тяжким статьям.

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