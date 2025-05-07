СК завершил следствие по делу генерала Кузнецова

Фото, видео: STRINGER/ТАСС; 5-tv.ru

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Экс-главному кадровику Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие по делу генерала Юрия Кузнецова, который занимал пост главного кадровика Минобороны, завершено. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Изначально ее оценили в 30 миллионов рублей, но в ходе расследования сумма выросла почти в три раза, до 80 миллионов. Причем взятки генерал принимал не только деньгами. Несколько лет назад Кузнецов получил от краснодарского предпринимателя дом и земельный участок.

В качестве ответной услуги экс-сотрудник Минобороны помогал бизнесмену заключать государственные контракты. Теперь генералу грозит до 15 лет лишения свободы.