«Это позор»: Трамп прокомментировал удары между Индией и Пакистаном

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

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Американский президент надеется на скорейшее завершение конфликта.

За развитием ситуации пристально наблюдают в США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет поддерживать контакт с властями Индии и Пакистана для поиска мирного решения.

Надежду на скорейшее завершение конфликта выразил и Дональд Трамп.

«Это позор. Мы только что узнали об этом, как раз когда входили в двери Овального кабинета. Думаю, люди знали, что что-то произойдет, основываясь на недавних событиях. Знаете, они сражаются уже много-много десятилетий и столетий, если задуматься. Я просто надеюсь, что все закончится очень быстро», — заявил Трамп.

Во время пресс-конференции в Белом доме, Дональд Трамп также прокомментировал и конфликт на Украине. Он заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф многого добился на переговорах с Москвой. По его словам, Российская армия могла бы занять всю Украину, но пошла на уступки для мирного урегулирования. Трамп также выразил мнение, что исключение России из «большой восьмерки» было ошибкой.