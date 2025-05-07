Михаил Боярский рассказал, когда сможет вернуться на сцену после травмы

Фото: Епихин Андрей/ТАСС

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Артист упал во время спектакля в Петербурге с большой высоты и сломал ребро.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вышел на связь после опасного случая в театре, в результате которого он был госпитализирован. После сообщения пресс-службы Театра имени Ленсовета об отмене спектакля «В этом милом старом доме» с участием 75-летнего актера, поклонники ждали новостей о здоровье кумира и наконец дождались.

Он рассказал изданию «Абзац», как чувствует себя сейчас, в период восстановления, и когда сможет вернуться на сцену.

«Чувствую себя пока очень посредственно. Лечусь дома, в театре появлюсь после выздоровления и разрешения врачей», — был короток Боярский.

Неприятный инцидент произошел 18 апреля прямо во время спектакля в Петербурге. Михаил Сергеевич упал с трехметровой высоты за кулисами. Результатом стала серьезная, особенно с учетом его возраста, травма. Актер был незамедлительно госпитализирован, в больнице ему диагностировали несколько сильных ушибов и перелом ребра. Об этом журналистам рассказала жена Боярского Лариса Луппиан.

В конце апреля сообщалось, сто народного артиста выписали из больницы, где он провел несколько дней. Отмечалось, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу выходить на сцену в течение месяца, но тот не принял запрет во внимание. Вместо длительного отдыха он планировал скорее вернуться в театр и даже отказался от лечения в санатории. Судя по всему, состояние актера внесло коррективы в его смелые планы, спектакли пришлось отменить.

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