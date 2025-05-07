«Молчаливое эхо войны»: в Астрахани открыли часовню в память о защитниках Отечества
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В Астрахани открыли часовню в память о защитниках Отечества
Фото, видео: 5-tv.ru
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В торжественной церемонии участвовали школьники с портретами героев.
В Астрахани сегодня открыли часовню в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества. В торжественной церемонии участвовали школьники с портретами героев, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.
После минуты молчания и возложения цветов прошел почетный караул Южного военного округа.
Мемориал стал 19-м проектом в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны».