«Молчаливое эхо войны»: в Астрахани открыли часовню в память о защитниках Отечества

Фото, видео: 5-tv.ru

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В торжественной церемонии участвовали школьники с портретами героев.

В Астрахани сегодня открыли часовню в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества. В торжественной церемонии участвовали школьники с портретами героев, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.

После минуты молчания и возложения цветов прошел почетный караул Южного военного округа.

Мемориал стал 19-м проектом в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны».