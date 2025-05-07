Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана
29 0
Фото, видео: Mohammad Farooq/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Оба государства обладают ядерным оружием.
А это кадры того, что в эти минуты происходит на индийско-пакистанской границе. Дели заявляет о начале операции «Синдур» и нанесении ударов по террористам в Кашмире.
Исламабад, в свою очередь, сообщает, что ракеты летят на гражданские объекты внутри страны. Эскалация в спорном регионе Кашмир наблюдалась в последние недели, и сейчас, похоже, Индия решила пойти на открытое вооруженное столкновение.
Оба государства обладают ядерным оружием. Ранее власти обеих стран не исключали его применение.