Китай скоро обгонит: европейский автопром в глубоком упадке

Фото, видео: Reuters/Staff; 5-tv.ru

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Компании не могут соответствовать реалиям рынка.

Главы двух крупнейших европейских концернов заявили сегодня о крахе автомобильного рынка Евросоюза. В интервью Figaro предрекают скорое падение представители корпораций Renault и Stellantis. Последняя представлена такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep.

Производители так и не смогли восстановиться после пандемии, а главное — адаптироваться к новым реалиям. Наибольшим спросом сейчас пользуются машины эконом-класса. Однако перестроиться на их производство компании просто не могут из-за действующих правил и риска штрафов, например, за вредные выбросы.

А тут еще на пятки наступает Китай — в этом году авторынок Поднебесной обгонит европейский и американский вместе взятые. И по прогнозам через пять лет отыграть это падение будет уже просто невозможно.