Ядовитая одежда: чем опасны дешевые красители для ткани

Фото: 5-tv.ru

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Новое платье резко и неприятно пахнет? Это тревожный звоночек!

Резкий химический запах от одежды может предупреждать покупателей об опасности — возможно, в красителях для ткани присутствуют вредные вещества. Если производитель экономит, при окрашивании могут быть использованы токсичные составы. Об этом сообщается в материале Lenta.ru со ссылкой на доцента кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова.

Эксперт заявил, что за яркими расцветками красивых вещей порой скрывается серьезная угроза для здоровья. Токсичные химические соединения, которые использовались на фабрике, могут оставаться в ткани даже после многократных стирок. Они сохраняются в волокнах и продолжают влиять на организм. Хуже всех — азокрасители. В определенных условиях они распадаются, и образуются потенциально канцерогенные амины. Они вызывают аллергические реакции, дерматит и другие, куда более тяжелые последствия.

Нередко на производствах ткани обрабатываются формальдегидными смолами, благодаря которым они не мнутся. Формальдегид раздражает кожу и слизистые оболочки и вредит дыхательной системе. Поэтому резкий химический запах от новой вещи должен заставить покупателя сомневаться. Если одежда очень яркая, неестественных оттенков и стоит копейки, возможно, ее тоже изготовили с применением агрессивных красителей.

Андрей Дорохов посоветовал выбирать натуральные материалы, хотя и они могут быть обработаны токсикантами, доверять стоит только проверенным производителям, а также тщательно стирать одежду перед первой ноской.

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