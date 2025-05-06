Вечный огонь открыли в деревне Новое Домозерово Вологодской области

Фото, видео: Информцентр Череповецкого района; 5-tv.ru

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На церемонии присутствовало более 150 человек.

В рамках Всероссийской акции «Храним Огонь Победы» в деревне Новое Домозерово Вологодской области состоялась торжественная церемония открытия Вечного огня. Об этом сообщили в информцентре Череповецкого района.

В рамках акции «Храним Огонь Победы» будет осуществлено подключение 80 мемориальных комплексов, посвященных победе в Великой Отечественной войне, к сетевому природному газу.

На церемонии в деревне Новое Домозерово присутствовало более 150 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Омске открылся обновленный Парк Победы, где теперь можно увидеть экспозицию военной техники из парка «Патриот». Во времена Великой Отечественной войны город был важным оборонным центром Советского Союза и продолжает оставаться таковым. В новом парке представлены образцы танков, которые разрабатывались и модернизировались в Омске, а также интерактивные таблички с характеристиками военной техники.

Кроме того, в честь 80-летия Победы обновлен главный мемориальный комплекс региона.

Также 5-tv.ru писал, что к юбилею Победы Джигурда и Дейнега выпустили совместную песню, вдохновившись личной семейной историей.