Стойко охраняли свои танки: в архиве Минобороны рассказали о подвиге отца Токаева времен ВОВ

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В самый разгар боя молодой автоматчик Кемель Токаев уничтожил пятерых врагов, одного ранил и еще одного взял в плен.

В Центральном архиве Минобороны обнаружен наградной документ на имя гвардии сержанта Кемели Токаева, отца нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. О подвиге солдата, который, рискуя жизнью, спас боевых товарищей и первым ворвался в немецкие позиции, рассказала корреспонденту «Известий» главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны РФ Юлия Венгер.

Наградной лист оформлен на командира отделения 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка.

«В наградном листе значится, что 21 января 1945 года <…> немцы ночью атаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку», — рассказала Вегнер.

В самый разгар боя молодой автоматчик Кемель Токаев поднялся в атаку. Он уничтожил пятерых врагов, одного ранил и еще одного взял в плен. Но сам был тяжело ранен в ногу. После госпиталя его комиссовали — война для него закончилась в июне 1945-го.

Уже в январе того же года он получил орден Отечественной войны II степени. Но это не единственная награда. В архивной карточке указано: Токаев был дважды отмечен медалью «За отвагу» — в августе и сентябре 1943 года, а также медалью «За оборону Сталинграда». На момент первого награждения ему было всего 20 лет.

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