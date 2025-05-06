Два летящих на Москву беспилотника сбиты средствами ПВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы ПВО России отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Утром российские военные отразили в ночь на вторник атаку украинских беспилотников на регионы, всего сбито 105 дронов, сообщили в Минобороны РФ. Также отражена атака на столичный регион, уничтожено 19 дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прокуратура Москвы напомнила о штрафах за запуск дронов в столице. В столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Нарушителей запрета ожидает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также в прокуратуре обратили внимание, что ответственность ждет не только физических лиц, но и юридических. Так, им грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.