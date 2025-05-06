ФСБ рассекретила архивные данные о пособниках нацистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Документы содержат биографические сведения, показания и служебные данные лиц, обвинявшихся в преступных действиях против гражданского населения на оккупированных территориях.

Федеральная служба безопасности рассекретила документы времен Великой Отечественной войны. Опубликованы данные о пособниках нацистов, которым удалось избежать правосудия и скрыться за границей. Безнаказанными остались сотни преступников. Поименный список предателей. Досье на каждого собирались советскими органами госбезопасности десятилетиями. Шокирующие детали узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На пожелтевшей от старости бумаге — письменные свидетельства и задокументированные факты преступлений нацистов. В рассекреченном списке в алфавитном порядке имена, фамилии, должности и звания пособников Гитлера.

«Открываем первую страницу: румын, румын, немец. Терроризировали местное население, убивали, грабили», — сообщил историк-архивист, кандидат исторических наук Дмитрий Хохлов.

Советским органам госбезопасности понадобились десятилетия, чтобы собрать это внушительное досье. В нем — представители 39 стран от Австралии до Канады. Все они были объявлены в розыск за помощь немецким оккупантам.

«Вот самый первый сборник материалов об органах германской военной разведки, тут сто с небольшим страниц. А это рассекреченные материалы уже 1950-х годов, куда более увесистый (сборник — Прим. ред.). Он больше, тут почти тысяча страниц, здесь перечислены все преступления нацистского режима и их пособников», — отметил корреспондент.

От комендантов захваченных городов до руководителей карательных отрядов, исполнителей и заказчиков. Отдельное место в собранном спецслужбами архиве занимает досье на офицера немецкой разведки и контрразведки полковника Эрвина Штольце. Начальник отдела Абвер-ІІ раздавал приказы из Берлина, действовал чужими руками.

«Использовал как немецких агентов, так и видных украинских националистов: Мельника и Бандеру», — добавил Хохлов.

Это одно из его детищ: карательная команда. В списке сплошь изменники родины: прибалты и украинцы, перешедшие на сторону врага. Они проходили службу в командах СС на территории учебного лагеря «Травники». В рассекреченных документах содержится досье на каждого перебежчика. Это подлинник: что-то типа анкеты перед поступлением на службу на немецком и русском языках. Отпечатки пальцев, личное фото, текст присяги.

«Они оттуда выходили уже по сути военными преступниками, помеченными кровью. А как выпускные экзамены — через забор был лагерь для евреев, расстрел евреев», — объяснил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

В распоряжении журналиста оказался и текст допроса уроженца Киевской области Василия Гайдака. В немецком карательном отряде он отслужил четыре года, в «Травниках» получил должность вахмана.

«С начала войны и до конца этот человек прослужил в войсках СС», — уточнил Дмитрий Хохлов.

Немецкое командование не хотело пачкать руки и поэтому создавало легионы СС из местных кадров. К концу 1942 года почти каждая из действовавших на Восточном фронте гитлеровских дивизий имела две так называемые восточные роты. В рассекреченных документах есть и показания бывшего лейтенанта литовской буржуазной армии Валдиса Айженаса. Он перешел на сторону врага в 1941 году и практически сразу возглавил первую роту десятого литовского полицейского батальона.

«Руководил массовым расстрелом советских граждан в лесу. За один день карателями было расстреляно более семи с половиной тысяч мужчин, стариков и детей», — объяснил историк-архивист.

Таких, как он, десятки тысяч: Юлюс Моркявичус завербован немецкой разведкой, участвовал в арестах советских граждан, Юлис Крижинаускас — пытал, а украинец Григорий Шкода лично расстреливал мирных жителей, точно так же, как и его соотечественники. Многие из них после победы Красной армии скрылись от правосудия.

«Большинство разыскиваемых из числа этого контингента, в том числе украинцы, прибалты, находились в странах, которые были нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Мы пытались этих людей получить в СССР для ведения следствия, но получили отказ от западных стран», — заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

По данным российских спецслужб, более 700 пособников нацистского режима тогда «осели» в США, около 400 — в Канаде, столько же — в Австралии. Пособники Гитлера получили убежище и гражданство. А Запад собственноручно взрастил целые поколения русофобов, которые и по сей день продолжают цинично переписывать историю.