В Манеже откроется пресс-центр для зарубежных журналистов ко Дню Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

В залах разместились тематические экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, а также полноценные рабочие зоны.

В Кремле сегодня озвучили окончательный список зарубежных лидеров, которые примут участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы. Итак, в Москву приедут главы 29 государств, а также генеральные секретари Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ). А по брусчатке Красной площади промаршируют парадные расчеты из более чем десятка стран. И уже сейчас понятно, что праздничные мероприятия в России станут объектом особого внимания всех мировых СМИ.

Тем временем в Манеже завершаются последние приготовления перед открытием международного пресс-центра. Скоро он превратится в огромную редакцию для сотен журналистов ведущих газет, радиостанций и каналов. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий уже побывал внутри.

Международный пресс-центр начинается не с вешалки, а с выставки оружия Победы. Прямо у входа в Манеж — легендарный танк Т-34, рядом — пушка ЗиС-3, гаубица М-30 и, конечно, «Катюша». Внутри — последние приготовления. Нужно убрать защитную пленку, настроить компьютеры, к слову, полностью российские.

«Мы сейчас настраиваем рабочий стол, заставку. Устанавливаем браузер», — объяснил специалист IT-поддержки Антон Баранов.

В большом пресс-зале смогут разместиться как минимум 400 журналистов. Это полноценный хаб, откуда информация будет расходиться по всему миру. И для этого все готово: есть высокоскоростной доступ в интернет, огромный трансляционный экран. Ключевая точка любого пресс-центра — стендап-позиция. Здесь корреспонденты будут работать в кадре с видом на коллег. Отсюда же можно будет выходить в прямой эфир.

Всего же пресс-центр сможет принять больше двух с половиной тысяч гостей из десятков государств. И организаторы позаботились, чтобы это было не просто помещение для работы. Для журналистов — полное погружение в атмосферу. Плакаты военных лет, кинопроектор с хроникой. И, конечно, на стенде — особенный выпуск газеты. «Известия» 9 Мая 1945 года поздравляют всю страну с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

Фронтовая почта — в фойе, в зоне ресторана — полевая кухня. И даже макет военного паровоза поместился. Он должен подчеркнуть вклад железнодорожников в Победу.

«Здесь мы с вами видим воинский эшелон, который везет боеприпасы, питание для армии. Также представлен эшелон, который, как мы знаем, железные дороги внесли большой вклад в дело эвакуации», — рассказал участник экспозиции Григорий Первушин.

Под военную музыку можно попробовать себя в роли машиниста современного тепловоза. Слева рукоятка контроля тяги, справа — тормозные краны. Все кнопки и тумблеры действующие. И даже тифон для звукового сигнала.

По сути, для иностранных журналистов это путешествие по страницам Великой Отечественной. Часто неизвестным. На одном из стендов показывают произведения искусства, утраченные во время войны и восстановленные с помощью нейросети.

«Вот, например, вместе с Волгоградским музеем были найдены картины, которые сильно были повреждены, скажем так. Вот если мы, например, щелкнем на оригинал, мы можем посмотреть, в каком виде они были», — поделилась участница экспозиции Зинаида Павлиди.

На Парад Победы обещали приехать лидеры более чем 20 государств. От Китая, Монголии и Буркина-Фасо до Бразилии, Словакии и Сербии.

«Очень важно, что на Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Можно не сомневаться: 9 мая за новостями из Москвы будет следить весь мир.