Путин: Россия готова содействовать сделке по ядерной программе Ирана

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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В телефонном разговоре Масуд Пезешкиан поздравил лидера РФ с наступающими 80-летием Победы.

Россия готова содействовать продвижению диалога между Ираном и США по ядерной программе. Об этом заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Также главы государств уделили особое внимание расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет крупных проектов в сфере транспорта и энергетики.

В разговоре Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим 80-летием Победы.

Глава российского государства выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в порту Шахид-Раджан в конце апреля, тогда погибли 70 человек. Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за помощь в ликвидации последствий трагедии.