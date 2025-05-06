Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России»

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент подчеркнул, что интересы нашей страны должны быть защищены при возвращении западных компаний.

Интересы России должны быть защищены при возвращении на отечественный рынок западных компаний. Об этом сказал Владимир Путин на сегодняшней встрече в Кремле с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. Как подчеркнул президент, при возвращении ушедших из страны брендов, необходимо обеспечить баланс между свободной конкуренцией и соблюдением интересов наших инвесторов. А для этого необходимо разработать четкие механизмы.

«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится. Анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов», — обратил внимание президент.

«Мы три года, что называется, время зря не теряли. И сейчас, конечно, мы должны очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов нашей экономики», — ответил Репик.

«И конкурентов», — добавил Путин.

«Конечно. С одной стороны, конкуренция всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее и так далее. С другой стороны, мы считаем справедливым, чтобы именно национальные интересы российской экономики были приоритетом, абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части», — подчеркнул председатель «Деловой России».

«Я с вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил российский лидер.

По словам президента, сфера торговли и экономики сейчас находится на подъеме. И особенно — онлайн-сегмент.