Вечный огонь зажгли на 80 мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы»

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Матросов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Торжественное мероприятие прошло в Петербурге.

На 80 мемориалах воинской славы по всей России зажгли Вечный огонь в честь 80-летия Великой Победы. Торжественное мероприятие прошло в Петербурге на мемориале павшим бойцам «Журавли» в рамках акции «Храним огонь Победы». Она реализуется ПАО «Газпром» совместно с партией Единая Россия.

Церемонию посетили министр энергетики России Сергей Цивилев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Алексей Гуцан, а также заместители Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Сергей Хомяков. Кроме того, в мероприятии приняли участие гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, а также участники СВО, ветераны ВОВ и главы субъектов государства.

«Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена», — рассказал Сергей Цивилев.

Акция «Храним огонь Победы» проходит с 21 февраля 2025 года в Республике Алтай по инициативе российского лидера Владимира Путина. Еженедельно к сетевому газу подключаются новые Вечные огни. Всего ко Дню Великой Победы планируется перевести 130 Вечных огней на сетевой природный газ.