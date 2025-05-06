После обмена с Украиной домой вернулись 205 российских военных

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Между Россией и Украиной состоялся один из крупнейших обменов пленными — каждая сторона вернула по 205 человек. Об этом сообщает Минобороны России.

Все освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им уже оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также им предоставлена связь с семьями. В ближайшее время их доставят в военные госпитали на территории России для прохождения полноценного лечения и реабилитации.

Как подчеркнули в ведомстве, в организации обмена важную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, выступившие посредником и обеспечившие гуманитарную поддержку процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19 апреля состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «246 на 246». Освобожденные из плена российские военнослужащие выразили благодарность российским властям за возвращение домой.

В одном из видео, опубликованном пресс-службой Минобороны России, солдаты рассказали, кто ждал их возвращения, и поделились своими переживаниями. Один из бойцов подчеркнул, как долго он и его товарищи ждали этого момента. Некоторые из них вынесли больше страданий, другие — меньше.