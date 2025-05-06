Тайна долгих посиделок: чем опасно сидеть в туалете с телефоном или книгой

Врач Гусейнов: долгое сидение в туалете может привести к геморрою и инфекциям

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Колопроктолог советует во время сидячего положения засекать таймер.

Если засидеться в туалете с книгой или смартфоном в руке, это может обернуться реальным риском для здоровья. Врач-хирург и колопроктолог Эльвин Гусейнов в интервью изданию Газета.ру рассказал, какие проблемы могут возникнуть из-за длительного пребывания в сидячем положении.

По его словам, нормальный процесс дефекации занимает всего три-пять минут. Если человек остается на унитазе дольше, риски для здоровья увеличиваются. Многим знакома ситуация, когда, зачитавшись или погрузившись в экран, время в туалете пролетает незаметно. А чем дольше человек сидит, тем выше вероятность развития проблем.

«Одной из основных проблем, связанных с длительным сидением на унитазе, является увеличение давления на прямую кишку. Когда люди сидят в туалете долго, повышается давление в малом тазу, что может способствовать расширению вен в области заднего прохода и возникновению геморроидальной болезни. У людей, которые уже имеют геморрой, риск усугубляется, болезнь будет прогрессировать», — рассказал эксперт.

Кроме того, длительное пребывание на унитазе способствует расслаблению мышц тазового дна, что нарушает нормальный отток мочи. Это может привести к инфекциям мочеполовой системы, особенно у женщин, чья анатомия делает их более уязвимыми для таких заболеваний.

Еще одна проблема — варикозное расширение вен. Оказавшись в сидячем положении на длительный срок, нарушается кровообращение в области бедер и таза, что может привести к появлению варикоза.

Гусейнов советует не сидеть в туалете без необходимости. Он рекомендует устанавливать таймер на пять-десять минут, чтобы избежать вредной привычки. Лучше всего — заходить в туалет только тогда, когда действительно ощущаете позыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем вредна для здоровья удаленная работа.