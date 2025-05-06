К 80-летию Победы: Джигурда и Дейнега выпустили песню о Великой Отечественной войне

Фото, видео: Из личного архива Милены Дейнеги; РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Вдохновением для композиции стала личная семейная история.

Певица Милена Дейнега и актер Никита Джигурда представили песню к 80-летию Победы. Как рассказали артисты в беседе с 5-tv.ru, в основе трека — личная семейная история и глубокая связь с прошлым.

Стихи к песне Дейнега написала еще в 2013 году — в память о своих дедах, воевавших в Великой Отечественной.

Толчок к созданию музыки появился случайно — в 2022 году, когда Дейнега и Джигурда ехали вместе в поезде. Милена показала Никите стихи, и тот моментально предложил сделать дуэт. Уже дома певица села за фортепиано, быстро сочинила музыку, а вот над аранжировкой пришлось поработать.

«Аранжировку я утверждала очень долго, пока не пошли мурашки по коже от услышанного! Аранжировку писал парень из Белоруссии по имени Алексей Борисов», — добавила Дейнега.

Трек записали в студии с одного дубля. Настолько искренней и цельной оказалась работа, что даже звукорежиссер не взял денег за запись.

Клип решили снимать сразу после концерта Джигурды — 28 апреля. Съемкой занимался муж Дейнеги оператор и художник по свету Михаил Соколов. Он же стал постановщиком клипа.

«У меня не было сомнений, участвовать или нет, поскольку, еще раз говорю, то, что делают Милена Дейнега и Михаил Соколов, я видел их работы, они профессиональные, и ребята сделали то, что, на мой взгляд, достойно демонстрировать на центральных каналах», — сказал Джигурда.

Также артист отметил: снимать было легко, потому что песня настоящая.

«Патриотическая тема сложная, но здесь нас никто не подталкивал, никто ничего не предлагал», — сказал актер.

По сюжету клипа пожилой солдат поет о войне, а рядом будто оживает душа его погибшей девушки. В сценах — почти без монтажа — ощущается дыхание эпохи. Образы, лица, свет, даже семейные реликвии, как бусы бабушки фронтовой медсестры Тамары Гудковой — все здесь несет память.

«Кстати, после съемок этого клипа мне приснилась моя бабушка, Тамара Яковлевна Гудкова, которая была военной медсестрой в ВОВ, и сказала мне, что я сыграла в клипе именно ее, что я дала ей вторую жизнь в данной картине», — рассказала Дейнега.

Клип уже собирает положительные отзывы в социальных сетях. Джигурда признался, что не стал менять в видео ни кадра. Более того, теперь он планирует снять с этой командой полнометражный фильм по собственному сценарию.

«Никита Борисович более года хранил молчание в СМИ, но сейчас, вернувшись достойно с нашим дуэтным клипом, решил глобально сменить стиль своего имиджа», — заключила певица.

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