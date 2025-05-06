Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Ранее РФ по решению Путина объявила временное перемирие в честь Великой Победы на праздничные дни.

В Кремле не слышали ни одного заявления от Киева о готовности к временному перемирию, которое президент РФ Владимир Путин объявил на праздничные дни — 8, 9 и 10 мая. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, если Украина будет пытаться наносить удары по нашим объектам, Россия ответит на провокации.

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующее указание даны Верховным Главнокомандующим. Но здесь я вам хочу напомнить нашу позицию — огонь будет прекращен. Но в случае если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — сказал Песков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.