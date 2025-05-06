Фото, видео: Evan Agostini/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тема мероприятия, вдохновленная африканской модой XVIII века, ограничила участников в выборе выразительных образов.

Полным разочарованием обернулось одно из самых долгожданных и значимых событий в мире моды — бал Met Gala, за которым в прямом эфире наблюдали тысячи зрителей. Все, как обычно, ждали феерии стиля, но увидели неброские образы.

Организаторы установили дресс-код — стиль африканских модников начала XVIII века. В идеале все должны были прийти в мужских костюмах или нарядах, стилизованных под них. Некоторые гостьи все же рискнули нарушить правила и выбрали классические вечерние наряды. Другие дополняли образ необычными аксессуарами.

Выделиться удалось Деми Мур. Она появилась в платье в виде галстука. Однако модный бал в этом году все равно назвали самым скучным за всю историю.