Бундестаг не утвердил Фридриха Мерца на пост канцлера

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Кандидат от Христианско-демократического союза не получил необходимого большинства голосов.

В Германии сегодня не смогли избрать нового канцлера. Фридрих Мерц, который считался главным кандидатом на пост, не получил ожидаемой поддержки. Это первый подобный случай в современной истории ФРГ. О политическом хаосе, начавшемся в Берлине, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Канцлер Мерц пока только в теории. Политическая пощечина, и он покидает зал Бундестага. На лице шок и потрясение. Прямо с заседания с нами на связь выходит депутат Штефан Котрэ.

«Фридрих Мерц не был избран в первом туре. Это уже знаменательное событие. И это показывает, насколько запутанная политическая ситуация в Германии», — сказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котрэ.

На трибунах жена и дети Мерца. Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель даже появилась в зале, ее партия должна была снова триумфально встать у руля страны.

По итогам — полный исторический провал. В сложной немецкой системе мало победить на выборах со своей партией, нужно еще быть одобренным депутатами Бундестага. И вот, казалось бы, заручившись поддержкой большинства и уже сформировав для этого коалицию с социал-демократами, Мерц все же не смог избраться. Это значит, что среди его союзников и соратников кто-то проголосовал против. Христианские демократы уже разыскивают предателя, судя по их горестным сообщениям в соцсетях.

«Те из коалиции, кто сейчас не проголосовал за Фридриха Мерца, должны ответить на вопрос, чьи интересы они на самом деле представляют», — написал в соцсети Х внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Юрген Харт.

Что показательно, прямо во время голосования, обернувшегося провалом для Мерца, возле Бундестага проходит антивоенный митинг. Так вот, впервые с 1949 года кандидат, представленный президентом, не проходит утверждение. Хотя в 2021 году даже исполняющий обязанности федерального канцлера Германии Олаф Шольц без труда прошел это испытание.

На церемонии прощания он, как нарочно, оставил напоследок свое мрачное пророчество. Накануне провала Мерца Шольц предсказал еще более сложные времена.

«Я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность в трудные часы, которые, несомненно, возникнут», — заявил он.

До последнего Фридрих Мерц не сомневался в своей победе и готовился как следует отпраздновать инаугурацию. Говорят, для этого он привез прямо в багажнике своего служебного автомобиля целую бочку пива. А теперь с пеной у рта придется объяснять всем, что же опять в Германии пошло не так.

«Кто теперь станет канцлером Германии? Конечно, принять наследие Олафа Шольца очень сложно. Шольц, безусловно, был федеральным канцлером Федеративной Республики Германии. Но на самом деле можно сказать, что это больше похоже на маленькую марионетку. Трансатлантическую марионетку. И теперь мы увидели, что Фридрих Мерц также не имеет поддержки, которую он должен был иметь», — объяснил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

От второго тура голосования Фридрих Мерц сегодня отказался. В течение следующих 14 дней Бундестаг должен собраться на повторное голосование. А пока зафиксирован так и не преодоленный кризис власти: кто бы в итоге не оказался в кресле канцлера, в наследство ему достается политически вымотанная и экономически выжженная страна. Это приводит только в еще больший восторг оппозицию. Во фракции «Альтернатива для Германии», которая уже обходит по опросам партию Мерца, веселье и ликование.