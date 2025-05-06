Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Начальник ТЦК Юрий Ковалюк в интервью заявил, что не намерен отправлять собственного сына на службу и обвинил командование ВСУ в безответственных решениях.

Начальника одного из украинских Территориальных центров комплектования (ТЦК) отправили на фронт. Как сообщают украинские СМИ, это произошло сразу после выхода его интервью, в котором он жестко раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ровенский военком Юрий Ковалюк заявил, что никогда не пустит в украинскую армию своего сына, ведь командование отправляет целые батальоны на верную гибель. Более того, он признался, что отговаривал от службы молодых людей, пришедших в ТЦК добровольно. Их, несмотря на рекламу Киева, было немного.

После таких откровений Ковалюка уволили с должности и определили в мотопехотную бригаду под Краматорском. Это стало возможным после приказа генштаба ВСУ об отправке на фронт всех здоровых сотрудников ТЦК даже без боевого опыта. Их заменят ранеными бойцами.