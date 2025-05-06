Прокуратура Москвы напомнила о штрафах за запуск дронов в столице

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Административная ответственность вполне может перетечь в наказание уже за уголовное преступление.

Штраф в виде 50 тысяч рублей грозит гражданам за запуск любых летательных аппаратов в Москве. Об этом столичная прокуратура напомнила в преддверии Дня Великой Победы в официальном Telegram-канале.

«В столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре обратили внимание, что ответственность ждет не только физических лиц, но и юридических. Так, им грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.

В период празднования 80-летия Великой Победы над фашизмом также строго запрещено запускать пиротехнику в местах массового скопления людей. К тому же, административная ответственность вполне может перетечь в наказание уже за уголовное преступление, если действия нарушителей повлекут тяжкие последствия.

Ранее 5-tv.ru поделился видео, как герои специальной военной операции (СВО) готовятся к параду на Красной площади. В строю соберутся те, кто мужественно сражается с противником и сейчас несет боевое дежурство.