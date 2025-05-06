Чрезвычайная угроза голода: в секторе Газа закончились запасы еды

Фото: Xinhua/ABACA/ТАСС

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Люди с трудом получают минимальное количество продовольствия, чтобы выжить.

Жители сектора Газа столкнулись с тяжелой ситуацией — в центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках закончились запасы продуктов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на соответствующие отчеты Палестинского общества Красный Полумесяц (PRCS).

«Население сталкивается с чрезвычайной угрозой голода. Более одного миллиона и перемещенных лиц не могут удовлетворить даже минимальные ежедневные потребности в продовольствии», — передает телеканал.

Люди переживают труднейшую ситуацию за последние 19 месяцев. Сотрудники Красного Полумесяца пытаются им помочь, чем могут. Те небольшие запасы еды, что имеются, они распределяют среди общественных кухонь, чтобы нуждающиеся могли получить хотя бы минимальное количество продовольствия.

Помимо этого, в Газе большой дефицит предметов первой необходимости. Например, медицинские принадлежности, средства личной гигиены, обогреватели для городских больниц или детское питание. Вместе с тем, по словам PRCS, у палестинских беженцев нет материалов, чтобы создавать себе временные укрытия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа.