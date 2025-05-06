Боевики нанесли удар по мемориалу в честь павших героев ВОВ в Херсонской области
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Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
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В результате атаки ВСУ поврежден памятник.
Украинские боевики атаковали в Херсонской области мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Информацией поделился губернатор региона Владимир Сальдо в официальном Telegram-канале.
«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма», — подписал публикацию Сальдо.
Чиновник отметил, что в результате обстрелов украинских неонацистов в двух муниципальных округах произошли лесные пожары, их общая площадь составила 0,3 гектара. Также известно, что был поврежден дом мирных жителей в Тополевке.
Обстрел боевиков ВСУ шел по ряду населенных пунктов, в том числе, по Каховке, Алекшках, Горностаевке, Казачьим Лагерям, Новой Мачке, Таврийску, Саги, Великой и Малой Лепетихах.