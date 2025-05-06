Москвичей предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Также в эти дни будут введены ограничения на движение транспорта.

В Москве с 7 по 9 мая будут действовать определенные ограничения в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

В эти дни в столице ожидается прибытие высокопоставленных иностранных делегаций. В связи с этим будут введены ограничения на движение транспорта. Также возможны перебои в работе мобильного интернета.

В мэрии призвали жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием, а также призвали доверять только официальной информации по этим поводам.

Накануне россияне массово жаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета. Так, москвичам начали поступать сообщения от МЧС с предупреждением о возможных проблемах с интернетом «в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».