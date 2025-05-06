Президент Кубы посетил лабораторию цифровых сетей группы «Россети»

Фото: Telegram/Россети/rosseti_official

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Ему представили испытательный полигон и рассказали о возможностях комплекса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе визита в Санкт-Петербург посетил интеллектуальную лабораторию цифровых сетей группы «Россети». Главе республики представили испытательный полигон и рассказали об исследовательских возможностях комплекса.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, научно-исследовательский центр электросетевой компании «демонстрирует технологическое лидерство России в энергетической сфере».

«Особенно важно, что здесь сочетаются научные исследования, практические испытания и образовательные программы для будущих специалистов», — заявил Беглов.

Во время визита кубинского президента стороны обсудили расширение сотрудничества энергетиков двух стран в области эксплуатации и развития сетевого комплекса, внедрения современных технологий, обеспечения защищенности энергообъектов, повышения кадрового потенциала.

Первый заместитель гендиректора «Россетей» Андрей Муров отметил, что компания видит «большие возможности и для расширения кооперации» с Кубой.

«Обсуждаем совместные образовательные проекты, развитие информационного обмена. Также готовы предложить наши компетенции в различных сферах — проектирования и строительства энергообъектов, проведения испытаний оборудования, внедрения цифровых технологий, решения проблем кибербезопасности», — сказал Муров.

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей была открыта в 2024 году для проведения исследований и испытаний силового и вторичного оборудования. Также здесь разрабатываются и тестируются новые технические решения и программные продукты для электроэнергетики.

Как рассказали в пресс-службе «Россетей», некоторые реализованные решения, например отечественный комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени, по своим показателям превосходят мировые аналоги.