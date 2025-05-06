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На краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М разместили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на бронетехнике.

Символичное шествие «Бессмертного полка» наши танкисты провели прямо на передовой. Портреты героев Великой Отечественной войны установили на броне новейшего российского танка Т-90М. Память о подвигах красноармейцев помогает продвигаться вперед.

Километр за километром бойцы освобождают оккупированные территории на краснолиманском направлении. Из Кременских лесов, где 80 лет назад также шли ожесточенные бои, — передает военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Акция «Бессмертный полк» особенно тонко чувствуется на фронте. Портреты боевых предков бойцы 25-й армии группировки «Запад» водружают на борт танка «Прорыв» с особым отношением. Почему традиции и историю нельзя забывать, говорят танкисты, хорошо можно понять на примере войны, которую Украина под диктовку Запада развязала 11 лет назад.

«Несмотря на то, что страны НАТО пытаются переписать историю, мы каждый год делаем акцию, чтобы наши дети и внуки знали, кто освободил весь мир от нацизма и фашизма», — сказал командир танкового взвода группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Подхват».

«Все понимают, что это продолжение нас самих, это наша память, наши предки. В какой-то момент и мы станем историей, которую будут вспоминать и чтить», — отметил командир танка Т-90М «Прорыв» группировки «Запад» ВС РФ с позывным «Змей».

Боевой выход Т-90 с портретами героев Великой Отечественной наполнен символизмом. И этот залп, как выстрел из прошлого, по врагу со все той же нацистской идеологией.

Вот так жутко выглядит Кременской лес с высоты. Некогда самый прекрасный заповедник Донбасса после трех лет боев превратился в безжизненную долину.

Обугленные деревья и выжженные леса — это такая сейчас примета времени на Донбассе. Вот. С этим лесом уже ничего сделать нельзя, не восстановить, его пилят разве что на дрова сейчас.

Так же этот лес выглядел и ровно 80 лет назад. Но, как и тогда, деревья посадят новые — после победы, которую сейчас и приближают наши бойцы, в том числе на краснолиманском направлении.

«В любое время, ночью, днем, вообще без разницы! Если выявили цель, особенно „жирную“, которую надо тут же уничтожить, поступает команда нам. Экипажи выезжают на огневые точки и работают, уничтожают противника», — заявил командир танковой роты группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Каракум».

На два километра продвинулись наши войска в районе Зеленой Долины, тем самым расширив плацдарм южнее поселка Новое и закрепившись в преддверии очередного рывка в направлении Красного Лимана. Территорию ДНР освобождают по крупицам, но стабильными темпами.