Челябинские школьники запустили в стратосферу спутник, собранный своими руками

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стать ближе к звездам ребятам помог проект «Разгон Космос».

Школьники из Челябинской области запустили в стратосферу спутник, собранный своими руками. Воплотить уникальную идею и стать ближе к звездам ребятам помог проект «Разгон Космос».

Его участники проводят разные эксперименты, пробуют себя в новых профессиях под руководством кураторов, в том числе настоящих космических инженеров. О том, где можно познакомиться с проектами участников — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Это новое научно-популярное документальное реалити. В проекте «Разгон Космос» самые талантливые российские школьники под прицелом телекамер берутся за разработки по-настоящему космических масштабов.

У команды из Челябинска задача — собрать и запустить в стратосферу спутник с ретранслятором, который бы обеспечил связь между двумя объектами на большом расстоянии.

«Ну представьте Сибирь, ну вот идет там трубопровод по Сибири. И в случае какой-то аварии надо быстро все это сообщить», — говорит наставник команды из Челябинска в проекте «Разгон Космос», инженер кафедры радиоэлектроники и систем связи ЮУРГУ Евгений Мельников.

Чтобы собрать спутник и аэростат, на котором он полетит, школьники слушали лекции четвертого и пятого курсов прямо в Южно-Уральском госуниверситете. Сами учились сверлить, паять, программировать.

Задание каждой команде дает крупное предприятие ее города. Это не просто вызов, а разработка реального технического решения для промышленности. Там же, на заводе, школьники работают над своей установкой.

Команде помогает наставник, кураторы проекта. В том числе из «Роскосмоса», где поддержали этот «Разгон».

«Это очень необычно, я даже не могу в это поверить… Я робототехник, а тут космос, реостат. Это вау! Круто», — говорит участница команды из Челябинска в проекте «Разгон Космос» Арина Зинковская.

Это, можно сказать, исторический момент. В Челябинской области школьники впервые запускают в стратосферу спутник, который они собрали сами.

За время полета аэростата школьникам нужно провести серию экспериментов. Например, выяснить, может ли солнечная панель заменить аккумулятор. Или шар какой конфигурации сможет подняться еще выше.

И это не только новые научные решения, но и соревнование. Команда из Челябинска поборется за победу в реалити-шоу с соперниками из еще четырех регионов.

«Запуски оценивает наше компетентное жюри: как собирали, результаты этой сборки, результаты запуска. Результаты управляемого падения, что тоже очень сложно», — говорит координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

«Разгон Космос» — это проект компании «Иннопрактика». Уникальный формат, где школьники вовлекаются в науку, сами проводят эксперименты, пробуют себя в новых инженерных профессиях.

«Надо не просто их мотивировать сдавать физику в ЕГЭ, а чтобы они понимали, зачем это нужно. Чтобы уже со старших классов проникались этой специальностью. Подобные проекты они именно направлены на привлечение молодежи в инженерные специальности, науку в целом, чтобы ребята понимали, где они могут быть востребованы в своей стране, в каких проектах», — говорит первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

И это лишь один из «Разгонов». Помимо космоса, сотни студентов и школьников из 45 регионов уже стали участниками проектов «Иннопрактики». Например, «Разгон Констелляции», популяризирующий историю и погружающий в ее события. Или «Разгон Агро» — реалити-шоу, разрушающее стереотипы о сельском хозяйстве.

Набирать команды для «Разгона Космос» помогало «Движение первых». А в процессе работы участников поддерживают и ведущие шоу — космонавт Андрей Бабкин и будущий космонавт, инженер Яна Миняйло.

К этому телемосту ведущие подключаются из легендарного павильона «Космос». Конкретно из Центра управления полетами. Это макет реального ЦУПа в Королеве, откуда специалисты связываются с космонавтами.

Все серии шоу «Разгон Космос» будут появляться на официальной странице проекта «ВКонтакте». Проект только стартует, но по опыту других Разгонов, видео с которыми набирают в VK миллионы просмотров, космос совсем скоро станет ближе. Даже для тех, кто раньше им не увлекался.





