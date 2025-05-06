Воздушная дуэль: российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Боевики уже готовились к вылету, когда наши ударили.

Настоящую дуэль с подразделением беспилотников ВСУ выиграли наши операторы дронов «Молния». На Красноармейском направлении они прямым попаданием уничтожили пункт управления украинскими ударными беспилотниками.

Боевики потеряли большое количество техники, уже подготовленной к вылету. Не менее эффективно против них действуют и расчеты противотанковых ракетных комплексов.

«Работаем в основном в плохую погоду, когда не могут работать FPV-дроны. То есть дроны садятся, когда туман, плохая видимость, дождь, такие моменты», — рассказал старший расчета.

С помощью противотанковых ракетных установок «Корнет» и «Фагот» российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и сорвали ротацию подразделений противника.