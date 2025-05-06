На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Мирабель

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки врожденный порок сердца.

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна двухлетней Мирабель. У девочки врожденный порок сердца, и ей постоянно не хватает кислорода. Нужна срочная дорогостоящая операция, на которую семье осталось собрать три миллиона рублей.

Помочь можете вы — наши зрители. Отпрвьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

О целом наборе серьезных патологий родители Мирабель узнали еще во время беременности. У малышки не сформировалась перегородка между половинками сердца. Желудочки поменялись местами, легочные вены впадают не в левое предсердие, а в верхнюю полую вену, а еще — нет селезенки.

Без оперативного вмешательства все это было несовместимо с жизнью. И бороться за нее пришлось сразу после появления Мирабель на свет. Первую операцию на открытом сердце девочке сделали на 17 день жизни!

«Ты просто сидишь и не знаешь — позвонят тебе сегодня и скажут, что ребенка не стало, или нет. Еще один день прошел — хорошо. Когда тебе говорят — состояние стабильно тяжелое, ты радуешься, потому что бывают новости хуже», — вспоминает Маргарита Гамбарян, мама Мирабель.

Дальше в родном Новосибирске предлагали только паллиативные операции, которые просто поддерживали бы состояние малышки, но не улучшали его. Более эффективный метод предложили в одном из лучших кардиоцентров Европы, в Италии. Тогда, два года назад, на помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

Сложнейшая операция на детском сердце прошла успешно. Она подарила семье Мирабель самое важное: время вместе. Теперь — очередь следующего, очень важного этапа коррекции.

«Состояние Мирабель оптимально для того, чтобы провести очередной этап операции Фонтена. Сейчас речь идет о поддерживающих операциях, и впереди большой путь у ребенка, который ему предстоит пройти», — объясняет главный врач детского медицинского центра, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

Медлить нельзя — девочка растет, организму все время не хватает кислорода. Могут начаться необратимые изменения в головном мозге и других внутренних органах. Тогда маленькая пациентка станет неоперабельной, и ей останется всего несколько месяцев.

Ребенка уже ждут в немецкой клинике. Осталось только оплатить счет. И без помощи неравнодушных людей вновь не обойтись. Ведь стоимость операции — 138 тысяч евро, это почти 13 миллионов рублей. Значительная часть суммы уже есть. Зрителей Пятого канала мы просим собрать 3 000 000 рублей.

Третья операция — шанс для семьи начать новую жизнь с тремя здоровыми детьми. А для Мирабель — возможность расти, как обычные малыши, не в стенах больницы, а дома и в детском саду.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Мирабель, обратившись напрямую в благотворительный фонд.