В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Безопасность полетов — в приоритете.

В воздушных гаванях столицы — аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения на прибытие и отправление самолетов. Об этом 6 мая рассказал Артем Кореняко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 мск введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

Сообщается, что в первую очередь для экипажей самолетов, авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов была поставлена задача обеспечить безопасность всех полетов.

Позже представитель Росавиации сообщил, что ограничения на работу аэропорта Шереметьево в Москве также носят временный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь на 5 мая в городском округе Подольск подразделения противовоздушной обороны успешно предотвратили нападение четырех беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих боевикам Вооруженным силам Украины, которые двигались в направлении Москвы.