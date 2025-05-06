Наводнение в пустыне: как российские туристы спаслись от стихии в древнем городе

Российские туристы спаслись от стихии в древнем городе Петра в Иордании

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nicolas Pierre / GODONG; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Потоки воды устремились в каньон, где в этот момент находились толпы людей.

Два человека погибли, еще четверо пропали без вести в районе самой известной достопримечательности Иордании.

Трагедия разыгралась в самом сердце древнего города Петра, высеченного в скалах из розового песчаника. Сильнейшие ливни вызвали наводнение, потоки воды устремились в каньон, где в этот момент находились толпы туристов.

Спасателям удалось эвакуировать около 1800 человек. Среди них были и россияне.

"Впервые за 15 лет был сумасшедший дождь, смерчь и потопы грязи и песка сносили все на своем пути. Мы еле-еле укрылись. Попали в удивительные обстоятельства - нас пустили в сокровищницу, в которую доступ туристам запрещен, но мы там укрывались от этой непогоды", - рассказал турист Владимир Перельман.

Сейчас большая вода из уже ушла, но все экскурсии в древний город Петру сейчас приостановлены.