Число взяток в России в 2024 году увеличилось на 30%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Треть из них в размере менее десяти тысяч рублей.

Сегодня стало известно, на каких взятках чаще всего попадаются россияне. По данным Верховного суда, в большинстве случаев ловят при даче и получении сумм менее десяти тысяч рублей. Таких в прошлом году задержали 2300 человек, из которых в колонию отправился лишь каждый сотый.

Остальные заплатили штрафов на 40 миллионов рублей. А вот за крупные взятки осуждены более 1600 человек. И среди них в колонию отправился уже почти каждый второй.

Причем подавляющее большинство — это работники прокуратуры, следственных и правоохранительных органов, а также судов. Всего же в 2024 году выявили свыше шести с половиной тысяч фактов получения взяток. Это на 30% больше, чем годом ранее.