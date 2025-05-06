Представители 24 стран посетят парад Победы на Красной площади

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Также они возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату.

На данный момент известно, что на празднование Дня Победы на Красной площади приедут представители 24 государств. Сегодня свое присутствие подтвердили президент Монголии, главы Мьянмы и Лаоса.

Они не только будут зрителями во время Парада Победы, но также возложат цветы к памятнику Неизвестному солдату в Александровском саду.

И вот сейчас на экранах вы видите весь список иностранных гостей, которые примут участие в торжествах.