Фото: 5-tv.ru

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Предки верили, что месяц связан с суетой, трудностями и неопределенностью.

Свадьба в мае будет обречена на провал. Есть такое поверье. Но откуда оно пошло, и есть ли в нем хоть капля смысла? На этот вопрос Life.ru ответила доктор филологических наук, паремиолог (эксперт по пословицам и поговоркам. — Прим. ред.) Ирина Карабулатова.

По ее словам, все дело в совпадении слов «май» и «маяться». Несмотря на то что они звучат похоже, происхождением они не связаны. Но именно это созвучие и породило народное поверье. Свою роль сыграла и традиционная русская жизнь: май — это пора тяжелых полевых работ. Начинались посевы, крестьяне вкладывали последние силы и запасы в землю, не зная, принесет ли это урожай. В такое время просто не до свадеб.

Поэтому со временем май стал ассоциироваться с суетой, трудностями и неопределенностью. А брак — дело серьезное.

Но Карабулатова уверена: бояться не стоит. Если воспринимать семью как поле, которое требует ухода и терпения, то и «маята» превратится в плодотворную работу, а союз — в крепкую, счастливую семью. Главное — не в дате, а в любви и готовности трудиться вместе.

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