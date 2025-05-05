Гильзы повсюду: врачи спасают пострадавших в результате перестрелки в Махачкале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Один полицейский погиб, еще семеро человек, включая подростка, получили ранения. Нападавшие ликвидированы.

Один сотрудник полиции погиб, двое ранены в результате нападения боевиков на патруль ДПС в Махачкале. Это последние данные от Минздрава Дагестана. Всего травмы получили семь человек, в том числе подросток.

Все произошло средь бела дня, когда на улице было много людей. Преступники начали стрелять из автоматов. В итоге ответным огнем двое боевиков ликвидированы. Все подробности у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова, который находится на месте происшествия.

«Это место перестрелки. Именно здесь, в спальном районе Махачкалы, боевики напали на полицейских. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты. Только что появилась информация о том, что на улице Спортивная местные жители заметили двух вооруженных людей. И сейчас наряды полиции с этого места быстро выдвинулись на улицу Спортивная. Пока информация не подтверждена», — рассказал корреспондент.

Это спальный район Махачкалы. У людей паника, полицейские уводят гражданских, слышна стрельба. Вооруженные преступники напали на полицейских. Открыли огонь из автоматов. Бой продолжался минут пять (двое нападавших были ликвидированы. — Прим. ред.).

«О том, какой здесь был бой, свидетельствуют автоматные гильзы. Они здесь повсюду. Стреляли активно», — поделился Мурад Магомедов.

По соцсетям сразу разлетелась фотография, на которой преступники едут по Махачкале на угнанном служебном автомобиле ДПС.

Сейчас врачи спасают пострадавших в перестрелке. По предварительным данным, семеро человек получили ранения. Двое гражданских, в том числе девочка 17 лет. Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали.