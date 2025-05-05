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Евродепутат Любош Блаха назвал высказывания главы Незалежной террористическими, а премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что они не повлияют на его решение приехать в Москву.

Террористы в Киеве заявляют, что готовы устроить провокации в День Победы в Москве. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров, которые приедут на торжества в столицу России. Даже в Европе многие называют высказывания киевского террориста явными признаками безумия, которое наступило под влиянием мафии глобалистов. Однако еврочиновники предпочитают всего этого не замечать, а в некоторых столицах продолжают принимать у себя Зеленского. Верхом цинизма стало приглашение украинских неонацистов на лондонский парад Победы во Второй мировой. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Они мечтали проехать по Красной площади на «Абрамсах». Получилось лишь пешком пройти по Лондону — в одном строю со столетними пушками и бравой британской кавалерией, на ходу удобрявшей путь от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

На шествии в честь 80-летия Победы союзных сил в Европе украинская рать представлена десятью солдатами, которые проходят подготовку в Британии. Как правило, это совсем не случайные подразделения. Английские инструкторы, к примеру, обучают морпехов 36-й бригады ВСУ. Те не стесняются демонстрировать символику дивизии СС «Мертвая голова». Впрочем, все празднование Победы евробюрократы извращали, как могли. Так, премьер Польши на торжествах в Нидерландах всю речь посвятил борьбе с Россией.

«Перед лицом угроз, исходящих от России, нам необходимо углублять наши европейские и трансатлантические связи. Нам нужна настоящая солидарность», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Солидарность европейских элит пока проявляется в одном — как бы коллективно закрыть глаза на террористические заявления Зеленского. Тот упорно и недвусмысленно угрожал лидерам стран, которые пообещали приехать на парад Победы в Москве. Старый свет такие провокации не то что не осуждает — приветствует. В Чехии гастролера из Киева встречают почетным караулом и военным оркестром.

«Это безумие, что при таких обстоятельствах этого украинского террориста принимают в Праге. Это как если бы Степана Бандеру принимали там в 1941 году. Он должен быть немедленно арестован и привлечен к ответственности в Праге за свои террористические угрозы», — считает депутат Европейского парламента Любош Блаха.

Вместо ареста Зеленский в Праге дает пресс-конференцию. Рядом с жовто-блакитной клумбой упражняется в ментальной гимнастике: якобы это не он угрожал гостям московского парада, а провокацию готовит сам Кремль.

«Веры им нет, провокации могут быть, но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит, ну пусть испытают это на себе», — заявил Зеленский.

За всем этим — очевидная попытка запугать дружественные России страны, сорвать празднование Победы, а заодно и все попытки добиться мира на Украине. Отсюда и отказ Киева от предложенного Владимиром Путиным трехдневного перемирия. Шаг, который, наверняка, был не только одобрен, но и срежиссирован западными кураторами, как и угрозы терактов.

«Он совершенно безумен! Его безрассудный порыв, а его подталкивают в этом направлении президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский союз и вся глобалистская мафия, выходит из-под контроля», — считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Безумие Зеленского и его надзирателей пока замечают только политики, противостоящие европейскому мейнстриму. Среди них и президент Сербии Александр Вучич, и словацкий премьер Роберт Фицо. Они пообещали, несмотря ни на что, быть в Москве на 9 Мая.

«Я отвергаю такие угрозы по поводу безопасности. Я полностью поддерживаю позицию, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский думает, что эти его выкрики заставят иностранные делегации не приехать, то он сильно ошибается», — подчеркнул премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Помешать, впрочем, все равно попытаются. Сербии угрожают отказать в членстве в Европейском союзе, Словакии — не пустить самолет Роберта Фицо. Для последователей дела Гитлера в преддверии Дня Победы, очевидно, все средства хороши.