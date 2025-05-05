Министр спорта РФ провел торжественную встречу с ветеранами ВОВ в честь 80-летия Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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На церемонию были приглашены и современные защитники Отечества.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел торжественную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Обед и церемония прошли в Елизаветинском зале Министерства спорта страны.

«Подвиг нашего народа навеки останется примером для будущих поколений. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, низкий поклон всем, кто передает свои знания молодежи, и вечная память павшим в боях», — сообщил Дегтярев.

Кроме того, глава ведомства рассказал о выпущенном к годовщине Победы четырехтомнике «Память», который целиком посвящен роли спорта в годы Великой Отечественной войны. Все участники встречи получили набор книг в подарок.

На встречу были также приглашены и современные защитники Отечества, которые сейчас защищают Россию в ходе специальной военной операции (СВО).

«Как сказал наш Президент России Владимир Владимирович Путин, это — новая элита страны», — подчеркнул Дегтярев.