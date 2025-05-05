Путин: Москва заняла второе место после Нью-Йорка по темпам развития экономики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Столица России традиционно показывает хорошие результаты.

Москве среди крупных мегаполисов мира по покупательной способности заняла второе место, уступив лишь Нью-Йорку. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, это, конечно… очень здорово, хорошо », — сказал глава государства.

Путин отметил, что разница с американским городом не очень большая. Поэтому такие показатели являются основой решения и социальных вопросов, которые касаются школ, поликлиник, больниц.

Путин также добавил, что Москва традиционно демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе в сфере инвестиций. Кроме того, по словам Собянина, за год экономика города приросла на 5,5%. А за шесть лет показатели возросли на четверть.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве была завершена реализация более 200 масштабных инвестпроектов.