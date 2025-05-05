Президент Кубы прибыл в Россию на празднование Дня Победы

Фото, видео: Александр Демьянчук/ТАСС; 5-tv.ru

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Мигель Диас-Канель начал визит с посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

Кубинский народ помнит о ключевой роли Красной армии и всего советского народа в победе над фашизмом. И одна из главных задач — сохранить историческую правду о событиях тех лет. Об этом сегодня сказал президент островного государства.

Мигель Диас-Канель Бермудес в числе первых лидеров прибыл в Россию на празднование. Его визит начался с Санкт-Петербурга. Кубинский лидер посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пройдет парад Победы в Москве.